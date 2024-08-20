16/08/2024 10:43

【國際要聞】泰國國會日內推選新總理，他信幼女貝東丹勝選機會高

《經濟通通訊社16日專訊》泰國憲法法院周三（14日）裁定，總理賽塔在人事任命中違憲，即日解職。泰國為泰黨及執政聯盟隨即於次日宣布，推舉前總理他信的女兒貝東丹(Paetongtarn Shinawatra)參選總理，可望成為他信政治家族的第4位總理，及泰國史上第2位女總理。

泰國國會下議院將於周五（16日）舉行特別會議，投票選舉新總理。根據泰國憲法，候選人需獲得493名議員的過半數支持，而為泰黨主導的執政聯盟擁有314席。

37歲的貝東丹是為泰黨黨魁，是他信的幼女，被視為篤定接替賽塔。此前，他信及其妹夫頌猜、妹妹英祿先後出任過總理。分析指，他信在結束流亡生涯回國後，已爭取到部分保守派政治力量支持。貝東丹任總理後，料不會偏離其前任的刺激經濟政策，在促進增長的同時，壓抑生活成本。(jf)