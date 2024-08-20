16/08/2024 13:45

【國際要聞】他信幼女貝東丹順利當選泰國新總理

《經濟通通訊社16日專訊》泰國前總理他信之女貝東丹贏得足夠議會選票，當選泰國新總理，接替周三（14日）被憲法法院解職的賽塔。

37歲的貝東丹在下議院近500名議員的投票中，贏得至少251名議員的支持。她的總理提名得到由11個黨派組成的聯盟的支持。她是泰國歷史上最年輕的總理，亦是第二位女總理。

貝東丹當選新總理後，泰銖兌美元維持跌勢，下跌0.45%，至35.1泰銖。根據當地媒體的報導，為泰黨控制的政府可能會繼續執行前任賽塔推行的提振經濟政策，但可能會放棄有爭議的派錢計劃，即向約5000萬泰國成年人每人發放1萬泰銖（約2230港元）。(jf)