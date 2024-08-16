16/08/2024 16:32

《本港經濟》香港經濟第二季增長3.3%，政府維持全年預測不變

《經濟通通訊社16日專訊》政府公布，今年第二季實質本地生產總值(GDP)按年增長3.3%，上一季升幅為2.8%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值上升0.4%，均與原先估計相同。政府維持今年實質本地生產總值增長2.5%至3.5%的預測不變。

政府指，整體經濟在今年餘下時間應會繼續增長，但地緣政治緊張局勢和環球經濟及利率前景等多項因素或會為不同方面帶來不確定性。如果外部需求維持穩定，貨物出口的正面表現應該可以延續，儘管貿易磨擦將會帶來風險。本地經濟繼續擴張應可為固定資產投資提供支持。至於訪港旅遊業及私人消費，中央政府推出的多項惠港措施、政府大力提振市面氣氛，以及就業收入改善，均會帶來支持，但旅客和市民消費模式改變及港元匯率相對偏強，可能會繼續構成挑戰。



*調低全年基本通脹率預測為1.3%*



通脹展望方面，整體而言通脹在短期內應會維持輕微。本地的成本或會因香港經濟繼續增長而面對一些溫和上升壓力。與此同時，外圍價格壓力應會繼續呈大致放緩的趨勢，但地緣政治緊張局勢可能會帶來不確定性。考慮到今年上半年的通脹情況以及上述各項因素，今年基本和整體消費物價通脹率的預測分別由5月覆檢時的1.7%及2.4%向下修訂至1.3%及1.9%。



*私人消費開支按年實質輕跌1.5%*



政府指，對貨物的外部需求持續，支持香港整體貨物出口在第二季繼續按年實質強勁增長7.5%。私人消費開支在第二季轉為按年實質輕微下跌1.5%，主要是受到市民消費模式改變所影響。與此同時，整體投資開支隨著整體經濟增長而進一步上升6%。

勞工市場在第二季維持緊絀。經季節性調整的失業率維持在3%的低水平，與上一季相同。就業不足率亦處於1.2%的低水平，儘管略高於上一季的1.1%。就業收入繼續錄得穩健增長。(cl)