16/08/2024 16:35

《本港經濟》最新失業率維持3%符預期，約11.78萬人失業

《經濟通通訊社16日專訊》政府統計處公布，今年5月至7月經季節性調整的失業率為3%，符合市場預期，並與4月至6月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.2%的水平。



*失業人數增加約3100人*



與今年4月至6月比較，在今年5月至7月期間，各行業的失業率(不經季節性調整)及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。

總就業人數由今年4月至6月的370.33萬人，上升至5月至7月的370.86萬人，增加約5300人。同期的總勞動人口亦升至382.64萬人，增加約8400人。失業人數(不經季節性調整)由11.47萬人上升至11.78萬人，增加約3100人。同期的就業不足人數亦由4.45萬上升至4.75萬，增加約3000人。



*政府料勞工市場短期維持偏緊*



勞工及福利局局長孫玉菡表示，今年5月至7月經季節性調整的失業率維持在3%的低水平，與4月至6月相同。就業不足率亦維持在1.2%不變。勞動人口的升幅加快，上升8400人至382.64萬人，總就業人數進一步上升5300人至370.86萬人。失業人數輕微上升3100人至11.78萬人。

展望將來，孫玉菡指，由於市民和旅客消費模式轉變所帶來的挑戰，與消費相關行業的就業情況或會面對一些壓力。不過，經濟繼續增長會對勞工需求帶來支持，整體勞工市場短期內料會維持偏緊。



*零售業和餐飲服務活動業失業率上升*



今年5月至7月各個行業的失業率與上一個三個月期間相比變動不一。零售業和餐飲服務活動業的失業率分別上升0.4個百分點和0.3個百分點至4.3%和5.0%。一些其他行業的失業率亦上升，尤其是製造業。另一方面，不少行業的失業率下跌，尤其是進出口貿易及批發業、住宿服務業、運輸業、保險業和地產業。

勞工處在今年5月至7月平均每月錄得71709個來自私營機構的空缺，按年下跌31%，較4月至6月的平均數字下跌1.1%。(cl)