16/08/2024 11:28
《港元利率》一個月拆息結束兩連升報4.1厘
《經濟通通訊社16日專訊》港元拆息今早繼續個別發展，其中，隔夜息回升4基點至3.64333厘，而與樓按相關的一個月拆息則中止兩連升，報4.1厘。
反映銀行資金成本的三個月拆息略為回升至4.30696厘，六個月及一年期拆息齊降2.5基點，分別報4.32988厘和4.40262厘。
港元匯價今早在7.7945-7.7974之間上落，最新報7.7957，較前收市價升0.02%。
美國7月份零售銷售出乎意料加速增長，紓緩對經濟衰退的憂慮，亞太股市今早普遍造好。港股今早高開176點或1%，報17286，低見17255點後重拾升勢，最多曾漲328點，報17437。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息略為回升至4.30696厘，六個月及一年期拆息齊降2.5基點，分別報4.32988厘和4.40262厘。
港元匯價今早在7.7945-7.7974之間上落，最新報7.7957，較前收市價升0.02%。
美國7月份零售銷售出乎意料加速增長，紓緩對經濟衰退的憂慮，亞太股市今早普遍造好。港股今早高開176點或1%，報17286，低見17255點後重拾升勢，最多曾漲328點，報17437。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.64333
|+4.035
|一周
|3.80143
|-1.607
|兩周
|3.92917
|-1.345
|一個月
|4.1
|-0.369
|兩個月
|4.26726
|+1.655
|三個月
|4.30696
|+1.767
|六個月
|4.32988
|-2.536
|一年
|4.40262
|-2.548
資料來源：香港銀行公會