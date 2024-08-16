16/08/2024 11:28

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.64333 +4.035 一周 3.80143 -1.607 兩周 3.92917 -1.345 一個月 4.1 -0.369 兩個月 4.26726 +1.655 三個月 4.30696 +1.767 六個月 4.32988 -2.536 一年 4.40262 -2.548

《經濟通通訊社16日專訊》港元拆息今早繼續個別發展，其中，隔夜息回升4基點至3.64333厘，而與樓按相關的一個月拆息則中止兩連升，報4.1厘。反映銀行資金成本的三個月拆息略為回升至4.30696厘，六個月及一年期拆息齊降2.5基點，分別報4.32988厘和4.40262厘。港元匯價今早在7.7945-7.7974之間上落，最新報7.7957，較前收市價升0.02%。美國7月份零售銷售出乎意料加速增長，紓緩對經濟衰退的憂慮，亞太股市今早普遍造好。港股今早高開176點或1%，報17286，低見17255點後重拾升勢，最多曾漲328點，報17437。(cl)資料來源：香港銀行公會