16/08/2024 11:17

期限 Shibor(%) 漲跌(基點/BP) 隔夜 1.7000 -5.40 1周 1.8110 -0.30 2周 1.8790 -3.20 1個月 1.8090 -0.20 3個月 1.8380 -0.20 6個月 1.8830 +0.10 9個月 1.9100 +0.00 1年 1.9220 +0.00

《經濟通通訊社16日專訊》人民銀行公布，今日進行1378億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.7%。公開市場今日有129億元逆回購到期，即今日淨投放1249億元。人行本周共進行15449億元7天期逆回購，因本周有212.9億元逆回購到期，全周共放水15236.1億元。本周還有4010億元中期借貸便利(MLF)到期，人行將於8月26日續做。全口徑計，本周共放水11226.1億元。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)六個月、九個月和一年外全向下，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(sl)