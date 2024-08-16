16/08/2024 09:35

【聚焦人幣】人幣即期開貶182點，7月貨物貿易收付順差兩年高

《經濟通通訊社16日專訊》隔夜公布的美國零售數據超預期，美元重新攀升。人民幣兌一美元中間價今報7.1464，較上個交易日跌65點子，止兩連升，與市場預測偏離重新擴大至近280點，上個交易日報7.1399。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開182點子，報7.1793，上個交易日即期匯率收盤報7.1611。

受季節性分紅、美元指數下行、直接投資和證券投資淨流出等因素影響，昨日(15日)外匯局公布的7月銀行結售匯和代客涉外收付款繼續錄得逆差。此外，7月貨物貿易項下銀行涉外收付款順差548億美元，為2022年1月以來最高值。

不過，《財新》分析，7月下旬以來，美聯儲政策「變盤」預期加碼、人民幣匯率轉為升值，涉外收付和結售匯情況或將有所變化。報道提到，多家出口企業均透露，考慮到人民幣在短期內或將仍然保持小幅升值趨勢，7月下旬以來，只要美元一到帳，公司立即兌換成人民幣。報道又指，匯市中對於人民幣的需求也受益於境外增持人民幣資產。外匯局提到，7月外資淨增持境內債券200億美元，環比增長1.4倍，境外投資者配置人民幣資產的積極性依然較高。(sl)

