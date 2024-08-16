16/08/2024 16:40

【聚焦人幣】人幣即期收跌69點子兩連跌，報7.1680

《經濟通通訊社16日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1680，較上個交易日4時30分收盤價跌69點子，兩連跌，全日在7.1675至7.1799之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現升109點子，報7.1724。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1464，較上個交易日跌65點子，止兩連升，與市場預測偏離重新擴大至近280點，上個交易日報7.1399。

交易員指出，隔夜公布的美國經濟數據緩解對經濟衰退的擔憂，美聯儲9月大幅降息預期回落，美元指數反彈至103關口附近，短期人民幣料寬幅震盪；市場焦點將轉向下周美聯儲主席鮑威爾在杰克森霍爾(Jackson Hole)會議上的講話。

美國上周初請失業金人數降至逾一個月新低，這表明勞動力市場仍在有序放緩，同時也使金融市場對美聯儲下月可能降息50個基點的希望落空。周四的其他數據顯示，7月零售銷售創一年半以來的最大增幅，這進一步彰顯了經濟的韌性。

交易員相信美聯儲將在9月18日降息，但對降息的幅度存在爭議。根據芝商所(CME Group) FedWatch Tool，目前大規模降息50個基點的可能性為25%，低於前一天的36%。(sl)