16/08/2024 11:17

【提振內房】內媒：南京杭州天津成都青島籌備國企收購商品房方案

《經濟通通訊社16日專訊》繼深圳宣布在全市範圍內收購商品房用作保障房後，料其他一二線城市亦將響應三中全會政策，跟進出台有關國企收儲商品房作保障房的政策文件。據《證券時報》新媒體報道，接下來將有多個一線城市出台相關政策文件收儲商品房，不過從文章內容來看，其提到的「一線城市」不限於外界普遍理解的北上滬深四城，還包括了部分發展較佳或具政策地位的二線城市。

報道提到，南京市計劃出台收購已建成未出售商品房用作保障性住房工作方案。目前，已啟動已建成未出售商品房項目梳理摸排，征詢房地產開發企業出售意願，如有合適項目將按要求由國企負責收購實施。下一步，南京市將加快構建房地產轉型發展新模式，讓商品住房回歸商品屬性，滿足改善性住房需求。

除了南京之外，報道指，杭州、天津、成都當局都在研究制定由國企收購商品房用作保障性住房的相關政策，青島市也在擬定相關工作方案。



*廣州住建局稱將加快研究三中全會精神*



至於公認的四大一線城市中，深圳率先啟動收儲存量商品房方案，北京、上海暫無反應，至於廣州此前在個別地段實施過類似政策，但沒有在全市範圍內進行，不過據上述報道指，廣州市住房和城鄉建設局向記者表示，將按照上級要求加快研究出台貫徹落實三中全會精神相關政策文件。(ey)