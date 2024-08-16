16/08/2024 17:33

【聚焦數據】中國首7月FDI近5395億，跌幅擴至29.6%

《經濟通通訊社16日專訊》中國商務部公布，2024年1-7月，全國實際使用外資(FDI)金額5394.7億元(人民幣．下同)，同比下降29.6%，跌幅較首6個月的29.1%擴大。1-7月，全國新設立外商投資企業31654家，同比增長11.4%。

從行業看，製造業實際使用外資1544.8億元，佔全國實際使用外資比重為28.6%，較去年同期提高2.9個百分點。高技術製造業實際使用外資695.8億元，佔全國實際使用外資的12.9%，較去年同期提高2.6個百分點。醫療儀器設備及儀器儀表製造業、專業技術服務業、計算機及辦公設備製造業實際使用外資分別增長87%、41.3%和32.4%。

從來源地看，德國、新加坡實際對華投資分別增長26.4%、11%(含通過自由港投資數據)。(sl)