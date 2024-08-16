16/08/2024 10:02

《港股評論》微軟英偉達大幅調整，仍不改市場地位

《港股評論》美國7月消費物價指數(CPI)按年升幅從6月的3%減慢至2.9%，屬於超過3年來低位，撇除食品和能源的核心CPI更連續4個月放緩，使市場已經完全認定美國聯儲局將於9月減息，不過大手減息的機會降低，目前市場普遍預期當局屆時將會減息0.25厘，終端利率見5厘至5.25厘。

美股近期亦走出上周初「黑色星期一」的陰霾，衰退恐慌及日本加息引起套息交易的負面消息亦大致消化，重磅科技股投資氣氛略見修復，其中屬於「美股七雄」(Magnificent Seven)的英偉達Nvidia(NVDA)及微軟Microsoft(MSFT)股價在大幅調整後，仍不改其基本面狀況。但市況波動，入市仍需謹慎。

微軟早前公布了截至今年6月底止第四季度業績，整體收入及盈利均錄得15%的按年增長，表現符合市場預期。但微軟股價在盤後一度急跌近8%，最主要的原因在於智能雲業務增長出現放緩。

微軟期內智能雲業務的收入增長低於20%，主要受累Azure智能雲業務增長放緩所致。回顧Azure智能雲業務在第三財季的增速達31%，並成為拉動期內業績增長的最大動力，再加上目前全球人工智能(AI)投資情緒高漲，投資者對此部分業績預期也較高。

Azure智能雲業務在第四財季的增速放緩至29%，為近季首次跌穿30%的增長區間。此外，微軟對2025財年首季智能雲業務的收入展望低於市場預期，也成為導致股價盤後出現下跌的重要因素。

總體而言，微軟的業績數據還是受目前AI投資的熾熱情緒帶動，即使早前AI及芯片股等成為環球股市下跌的重災區，但長期來看，微軟的市場地位仍難以動搖。



*觀望英偉達業績*



至於英偉達，此前公布推出新一代人形機器人的研發平台，開放予用戶開發及訓練人形機械人。這個平台的推出，對於全球AI模型開發及軟件製造商而言，可以簡化其開發程序，亦避免了不同開發商各自在模型早期開發進行重複建設。這個研發平台的推出，符合未來AI發展的趨勢，但從另一個角度看，目前AI高速發展，對這類別的共同研發平台也提供了良好的孕育環境。

該平台對英偉達而言，強化了其在AI領域的領先地位及市場形象，與公司現時的AI芯片業務可具協同效應。但中短期而言，相信投資者認為英偉達的投資價值，還是主要集中在芯片業務的需求前景，而人形機器人研發平台未來對公司的業績貢獻度，仍有待觀察。

公司將於8月底公布2024財年第二季度財務業績，除了其營運表現外，亦可以留意備受市場關注的最新AI芯片Blackwell的推出時間，市場早前曾傳出該芯片因設計問題而延後推出。《光大證券國際產品開發及零售研究部》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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