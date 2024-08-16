16/08/2024 09:39

【外圍經濟】德銀投資總監：應該做好準備以應對市場劇烈波動

《經濟通通訊社16日專訊》美國股市本周恢復上漲，華爾街再度平靜。不過，德意志銀行表示，投資者仍需要為投資組合做好準備，以應對資產的劇烈波動。

德銀全球首席投資長總監Christian Nolting表示，由於季節性和市場變化，波動性將保持在較高水平，而市場定價不再完美。在勢不可當的股市上漲因疲軟的就業報告而受挫之後，市場的預期被重新設定，好消息現在是好消息，壞消息是壞消息。

他表示，地緣政治風險升級可能導致波動性進一步加劇，建議使用尾部風險對沖來應對。此外，他預計，美國經濟今年將放緩，但不會陷入衰退，然後將在2025年重新加速。(rc)