16/08/2024 13:57

【比特幣】美國證交會紀錄顯示近二千家基金持有比特幣現貨ETF

《經濟通通訊社16日專訊》對沖基金、退休金和銀行繼續向直接投資比特幣的ETF投入大量資金。

根據《彭博社》對美國證券交易委員會(SEC)第二季紀錄的分析，比特幣現貨ETF的買家包括 Millennium Management等對沖基金，該基金持有至少5隻比特幣ETF的股份。此外，Capula Investment Management、Schonfeld Strategy Advisors和Point72 Asset Management也有ETF的持股。

根據《彭博社》編制的數據，在周三(14日)向SEC提交第二季13F報告的截止日期之後，有701隻新基金申報持有比特幣現貨ETF，現時有1950家基金持有比特幣現貨ETF。(rc)