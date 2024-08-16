16/08/2024 10:31

【外圍經濟】以日圓為中心的套利交易捲土重來

《經濟通通訊社16日專訊》分析指，以日圓為中心的套利交易正捲土重來。

自本月5日以來，日圓兌美元已貶值超過5%，當時日本強硬的貨幣政策、圍繞美國公司業續的不安情緒，以及疲軟的就業報告將日圓推升至7個月高點。

不過，野村表示，許多投資者開始再次拋售日圓，將所得資金投資於其他收益更高的資產。這表明，一直熱衷於套利交易的企業客戶和對沖基金正在重新參與這些交易。

野村現貨交易主管Antony Foster表示，在美國零售銷售數據超出預期後，套利交易顯著回歸。多個帳戶已賣出日圓，買入澳元和英鎊。過去1周，ATFX全球市場的日圓淡倉增加了約30% 至40%，其中很大部分是由對沖基金和高淨值投資者客戶推動。(rc)