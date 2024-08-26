26/08/2024 07:53

《國企紅籌》招金礦業(01818)中期盈利升1.2倍，不派息

《經濟通通訊社26日專訊》招金礦業(01818)公布，截至6月30日止中期盈利約5.5億元（人民幣．下同），升約1.2倍，每股盈利12分，不派中期股息，去年同期派息每股4分。

該集團指，收入約46.3億元增長約34.24%，毛利約19.8億元，增長約47.03%。毛利率升3.72個百分點，至約42.72%。毛因黃金銷售價格上漲及銷量增加所致。黃金總產量約1.3萬千克，比去年同期增長約11.98%，其中礦產黃金較去年同期增長約6.86%，冶煉加工黃金增長約24.83%。銅總產量約4082噸，比去年同期增長約54.15%。(wh)



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告