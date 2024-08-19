19/08/2024 07:51

《國金頭條》最新經濟數據掀振樂觀情緒，納指標普連漲七日

《經濟通通訊社19日專訊》得益於消費者信心上升，令人鼓舞的經濟數據提振了投資者對聯儲局可能很快降息的期望。美股上周五（16日）全線微漲，納指和標普500指數連漲七個交易日。

納指上漲37.22點，或0.2%，報17631.72點。標普500指數上漲11.03點，或0.2%，報5554.25點。該指數創下7月10日以來最長連漲，還創下2023年11月以來最大單周漲幅。道指上漲96.7點，或0.2%，報40659.76點。

美國8月初消費者信心指數五個月來首次上升。隨著風險情緒的改善，市場恐慌波動率指數VIX在上周大部分時間都低於20的關鍵臨界點，這表明大盤壓力有所減輕。

華爾街分析指，本周的上漲主要由通脹數據降溫推動，這提振了對聯儲局將在下月降息的預期。「良性」的通脹數據和「有韌性的」經濟增長，意味著「股市已重拾信心，多頭牢牢控制了局面。」



*美元跌至5個月最低水平*



降息預期上升，美元連續第3周下跌，跌至近5個月來的最低水平。美匯指數跌0.48%，至102.54。美元兌日圓一度下跌1.1%至147.63。歐元兌美元漲0.5%，至1.1022。

受英國零售銷售數據的回升提振，英鎊兌美元漲0.7%，至1.2939，周線上漲1.4%，創下5月份以來的最大單周漲幅。澳元兌美元漲0.9%，至0.6669，周線累計上漲1.4%。

金價漲至歷史新高，紐約期金漲1.8%，收每盎司2537.8美元。周線上漲2.8%。交易員繼續權衡中國經濟放緩，以及伊朗或其代理人對以色列發動襲擊的可能性。原油一周累計小幅下跌，紐約期油下跌1.9%，報每桶76.65美元。布蘭特期油下跌1.7%，收於每桶79.68美元。(jf)