19/08/2024 08:57

【國際要聞】泰王特赦前總理他信，並批准其幼女佩通坦出任新首相

《經濟通通訊社19日專訊》泰國國王哇集拉隆功周日（18日）發出諭令，正式批准為泰黨黨魁佩通坦（前譯貝東丹）出任新總理。據泰媒報道，泰王已於上周六（17日），為慶祝72歲生日發出王室特赦令，名單中包括佩通坦父親、前總理他信。

報道稱，包括他信在內的逾5萬服刑人員獲得特赦，立即重獲自由。此前，他信的刑期已由8年減為1年，並獲得假釋，原定於本月31日刑滿。



*王毅：堅決抵制「零和博弈」*



在他信幼女出任泰國新首相之際，中國外長王毅上周五（16日）和泰國外交部次長艾斯麗，在泰國清邁共同主持瀾滄江-湄公河合作第九次外長會。王毅就下階段瀾湄合作提出建議，要堅決抵制「零和博弈」和「脫鈎斷鏈」，加大聯合打擊跨國犯罪活動力度。

王毅提出，各國應完善地區科技創新合作機制，加強人工智能基礎建設，加快推進瀾湄互聯互通網絡建設，推動中老鐵路向南延伸。

維護地區產供鏈穩定暢通，支持農業振興，加強應對氣候變化和防災減災合作，推動水資源合作提質升級。用好「免簽時代」紅利，推動人員往來便利化

柬埔寨副首相兼外交大臣宋金達、老撾副總理兼外長沙倫賽、緬甸副總理兼外長丹穗、越南外交部副部長阮明姮出席會議。(jf)