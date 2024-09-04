19/08/2024 09:56

【美國大選】美國民主黨大會拉序幕，賀錦麗矢言打擊店舖哄抬物價

《經濟通通訊社19日專訊》美國民主黨全國代表大會將於當地時間周一（19日）在芝加哥開幕，並將於周四（22日）結束。大會將正式確定賀錦麗的總統候選人地位，她在會前提出經濟政策綱要，矢言打造「機會經濟」(opportunity economy)，為美國草根和中產階級提供全面的新補貼，和稅收優惠來舒緩通脹負擔。

賀錦麗的經濟政策提案包括：防止零售店舖哄抬物價、為首次購房者提供2.5萬美元補貼、4年內興建300萬新住宅、大幅擴大對父母的稅收豁免、對處方藥設定自付上限、降低購買醫療保險的成本等。《彭博社》形容，有關舉措「激進且昂貴」。



*斥特朗普加關稅摧毀美國人*



賀錦麗還試圖將打擊共和黨對手特朗普，稱後者計劃用關稅打擊其他國家，相當於「對日常產品和基本必需品徵收全國消費稅」，這將「摧毀美國人」。

特朗普則在其位於新澤西州的高爾夫俱樂部，隔空抨擊賀錦麗的經濟政策是「共產主義」。前白宮經濟顧問委員會主席哈塞特(Kevin Hassett)表示，賀錦麗的政策只會推動物價上漲。

在民主黨大會開幕前夕，芝加哥爆發了反以色列攻擊加沙的大規模示威遊行。據報道，數百名示威者在市中心遊行，高呼支持巴勒斯坦的口號。

ABC新聞、《華盛頓郵報》和益普索(Ipsos)的最新聯合民調顯示，賀錦麗在登記選民中的支持率為49%，領先特朗普4個百分點。(jf)