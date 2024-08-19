19/08/2024 13:30

【外圍經濟】「金髮姑娘」效應提振亞洲貨幣，圓匯上漲日股下跌

《經濟通通訊社19日專訊》對聯儲局下個月降息的押注上升，美元全線走弱，提振了亞洲市場情緒，亞洲貨幣周一（19日）升至七個月高點。日圓兌美元漲幅擴大逾1%，但日經和東證指數相應下跌。

亞洲時段盤中，美元兌日圓報145.81。日經指數跌553.66點，或1.45%，至37509.01點。東證指數亦跌1.12%，至2648.63點。

分析指，得益於「金髮姑娘」效應，對美國經濟衰退的擔憂消退，亞洲貨幣看漲。「彭博亞幣指數」周一上漲0.6%，至1月以來最高水平。市場人士稱：「在發達國家央行大多偏向寬鬆立場的背景下，亞洲除日圓外的貨幣存在反彈空間。」

馬來西亞令吉一度上漲1.5%，至1美元兌4.3678，為2023年2月以來最高水平。泰銖進一步升至1美元兌34.4，為1月以來的高點。(jf)