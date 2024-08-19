19/08/2024 11:42

《豪論國金－李振豪》美債的前途危機（三）

《豪論國金》上兩周分析美國財務困境令美債前途堪虞，本周分析中美博弈的影響。



根據IMF截至去年第四季的數據顯示，全球近六成外匯儲備以美元結算；截至今年4月，SWIFT系統中超過五成國際貿易都是以美元結算。近代史中沒有一個國家或貨幣成功挑戰美元地位，加上美國軍事實力有著全球壓倒性優勢，挑戰美元地位有可能換來軍事上滅頂之災。



近年美方陣營透過金融戰，迫使全球資金撤出中國及其盟國的市場，藉此拖垮其經濟發展。中方陣營就策劃「去美元化」，直搗美國經濟的基石，意圖擊潰美元主宰的金融帝國。大衛要戰勝哥利亞，除了如有神助，亦需靠天時與地利，俄烏及以哈戰事彷彿造就了這個契機。戰事爆發後，美方陣營向敵國多次實施貿易制裁及威脅剔出SWIFT貿易系統，甚至有意扣押別國海外資產，結果造就衍生出另一個國際結算系統－－「多種央行數碼貨幣跨境網絡(mBridge)」。



根據國際結算銀行提供的資料顯示，mBridge旨在提供一個由中央銀行和商業銀行參與的多方位中央銀行數位貨幣(CBDC)平台，利用虛疑貨幣及區塊鏈技術，提供實時跨境支付和結算服務。這是自2021年開始由國際清算銀行創新中心、泰國銀行、阿拉伯聯合大公國中央銀行、中國人民銀行數位貨幣研究所和香港金融管理局合作的成果，今年6月已有26個觀察成員國。



引述《路透社》報道，中國除了主導此計劃外，還在全球開展最大規模的CBDC試點，目前覆蓋近2.6億人口，涵蓋電子商務到政府支付等多個場景。印度、巴西和俄羅斯等其他大型新興經濟體，也計劃在未來兩年推出CBDC。另外，6月沙特阿拉伯央行宣布成為此計劃的「全面參與者」，同時拒簽在6月9日到期、與美國維持了50年之久的「石油美元協議」。這協議有利美國獲得穩定的石油供應，確保美國國債的全球需求，同時提升美元作為世界儲備貨幣的地位，帶挈美國經濟數十年間的蓬勃發展。筆者早在首季預測：「當以哈戰事進一步惡化，中東地區國家將更團結」、「大有可能接受非美元作能源交易結算」，如今彷彿一語成讖。



日後美元以甚麼錨定？「去美元化」取得階段性成果，對未來投資市場有何影響？下期再續。



共勉之。《東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。