19/08/2024 15:35
【高息定存】恒生3個月降至3.6厘，星展兩年期削至2.75厘
《經濟通通訊社19日專訊》市場料美國9月減息在即，本地銀行續下調定存息率，其中恒生銀行(00011)3個月及6個月定存息分別減0.2厘及0.3厘，至3.6厘及3.5厘，適用於優越私人理財及優越理財戶口客戶，有關客戶透過電話或分行存入最少1萬元。
星展銀行大削長存期息率，客戶透過分行以20萬元起資金辦理定存，24個月存息大降0.55厘至2.75厘；如以新資金辦理，則有2.8厘。
另外，富邦銀行微減1個月定存息，新舊個人客戶透過「Fubon+」手機Apps存入50萬元或以上，1個月存息減0.2厘至3.7厘。(hp)
表列各大銀行定存息率:https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php
星展銀行大削長存期息率，客戶透過分行以20萬元起資金辦理定存，24個月存息大降0.55厘至2.75厘；如以新資金辦理，則有2.8厘。
另外，富邦銀行微減1個月定存息，新舊個人客戶透過「Fubon+」手機Apps存入50萬元或以上，1個月存息減0.2厘至3.7厘。(hp)
表列各大銀行定存息率:https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php