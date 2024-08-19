19/08/2024 19:33

《再戰明天》歐元區公布CPI，舜宇快手小鵬公布業績

《經濟通通訊社19日專訊》歐元區公布CPI，及舜宇快手小鵬公布業績，料為周二(20日)市場焦點。

各國重要經濟活動方面，新西蘭央行副總裁霍克斯比就8月貨幣政策聲明發表講話。周二本港時間9:30am，澳洲央行發布8月貨幣政策會議記錄。3:30pm，瑞典央行公布包括政策利率在內的貨幣政策決定，並發布8月貨幣政策更新。晚上7:00pm，土耳其央行舉行月度貨幣政策委員會會議，並宣布利率決定。



*德國公布PPI，平安好醫生及同程旅行公布業績*



數據方面，周二2:00pm（本港時間．下同），德國公布7月生產者物價指數，年率跌幅料由1.6%收窄至0.8%，月率升幅料維持於0.2%。4:30pm，香港公布7月綜合消費物價指數，年率升幅料由1.5%擴大至1.6%。5:00pm，歐元區公布7月消費者物價指數，月率料維持不變，年率升幅料維持於2.5%。

在本港，明日公布業績的公司有:快手(01024)、平安好醫生(01833)、舜宇光學科技(02382)、金山軟件(03888)、山高控股(00412)、同程旅行(00780)、小鵬汽車(09868)等。(wa)