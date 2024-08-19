19/08/2024 11:20

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.59119 -5.214 一周 3.77655 -2.488 兩周 3.98107 +5.19 一個月 4.08458 -1.542 兩個月 4.26869 +0.143 三個月 4.30768 +0.072 六個月 4.33024 +0.036 一年 4.41351 +1.089

《經濟通通訊社19日專訊》港元拆息今早普遍上升，反映銀行資金成本的三個月拆息連升兩天，報4.30768厘，但隔夜息回落5基點至3.59119厘，續創5月7日以來新低，而與樓按相關的一個月拆息亦兩連跌，跌穿4.1厘，報4.08458厘。六個月及一年期拆息分別微升至4.33024厘和4.41351厘。港元匯價今早在7.7906-7.7956之間上落，最新報7.7919，較前收市價升0.03%。(cl)資料來源：香港銀行公會