19/08/2024 11:20
《港元利率》拆息普遍升，惟一個月期兩連跌失4.1厘
《經濟通通訊社19日專訊》港元拆息今早普遍上升，反映銀行資金成本的三個月拆息連升兩天，報4.30768厘，但隔夜息回落5基點至3.59119厘，續創5月7日以來新低，而與樓按相關的一個月拆息亦兩連跌，跌穿4.1厘，報4.08458厘。
六個月及一年期拆息分別微升至4.33024厘和4.41351厘。
港元匯價今早在7.7906-7.7956之間上落，最新報7.7919，較前收市價升0.03%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
六個月及一年期拆息分別微升至4.33024厘和4.41351厘。
港元匯價今早在7.7906-7.7956之間上落，最新報7.7919，較前收市價升0.03%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.59119
|-5.214
|一周
|3.77655
|-2.488
|兩周
|3.98107
|+5.19
|一個月
|4.08458
|-1.542
|兩個月
|4.26869
|+0.143
|三個月
|4.30768
|+0.072
|六個月
|4.33024
|+0.036
|一年
|4.41351
|+1.089
資料來源：香港銀行公會