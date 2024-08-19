19/08/2024 09:21

瑞銀資管料美9月減息，看好亞洲高息債

美國經濟數據近期顯著放緩，增加市場對減息憧憬。瑞銀資產管理亞洲固定收益組合主管桂林預期，聯儲局很大機會9月啟動減息，因貨幣緊縮政策存在滯後效應，往往在6至12個月後才展現真正效果，故目前利率已對通脹產生限制。他料減息對債券市場屬正面消息，除有利國債走勢外，也看好亞洲高息債前景。

桂林接受專訪時指，當進入減息周期，美國債息很有可能持續下降，有利債市表現。「通脹回落中，勞動市場也變得疲弱，但仍處於相對健康水平，故未有引起美國經濟放緩或衰退的憂慮，正走向更理想的狀況。」



*回報高，內房債佔比跌風險降*



美國10年期債息曾高見逾5厘，現已跌至不足4厘。被問到是否已錯過入市時機，他坦言，金融市場永遠不會有既定答案，「沒有人能捕捉真正峰值，相信長債息仍會波動，為投資者提供入市機會，而接近減息周期將為債券提供有利環境。」

桂林又提到，亞洲美元高息債市場龐大，只是近年受內房違約消息衝擊，拖累市場情緒，「3年前，內房債佔亞洲美元高息債市場約40%，故開發商出現違約，自然影響高息債近年表現，但大多數違約已發生，現時內房債佔比已回落至僅約8%。」

「去年投資界十分看淡亞洲高息債市場，但隨違約債退出，倖存的開發商違約風險頗低。現時亞洲美元高息債回報率高達雙位數，相對美國國債不足4厘，亞洲高息債仍是相對具吸引力的投資。」



*濠賭股高息債，違約風險料微*



他又看好濠賭股高息債前景。「澳門2022年底重新開放後，遊客回復得非常快，當遊客回復正常，濠賭業務就相當於現金牛(cash cows)，能產生大量現金流，故違約風險非常小，成為該行近兩年一直超配(overweight)原因。」他補充，濠賭營運商業務很大程度上受各種政策變化影響，會密切關注政策面並積極調整組合。

本港方面，桂林承認基本面有所轉差，但看不到本港主要地產商有違約的風險，「她們有本地銀行支持，在香港亦有不少優良資產，最壞情況下，可以藉出售資產籌集資金以提高流動性。其槓桿率又遠低於民企內房，財務風險實際並不高。」《香港經濟日報》