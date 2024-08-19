19/08/2024 17:05

《神州經脈》中美就金融穩定簽換文，滬指三連升，人幣七個半月高

《神州經脈》上周多個宏觀經濟數據出爐，顯示7月消費小幅回暖，但市場估需要更多政策維持復甦勢頭。國務院總理李強主持召開國務院第五次全體會議，亦強調要下大力氣增強經濟持續回升向好態勢，要更加有力擴大內需，以提振消費為重點，針對性採取措施。

A股今日（19日）低開高走，午後走勢漸分化，滬綜指、深成指維持升勢，創業板指掉頭向下，銀行股全日強勢，跨境支付、華為海思概念升幅居前，AI眼鏡板塊現回吐。滬綜指全日升0.49%，三連升，報2893.67點，深成指升0.08%，創業板指軟0.14%。滬深兩市今日成交5706億元（人民幣．下同），較上個成交日(16日)縮量205億元或減3.5%。

日內美指走勢疲軟，日圓反彈也間接帶動人民幣走勢。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日高開高走，盤中接連收復7.15、7.14關，逼近7.13，尾盤升幅收窄，收報7.1383，較上個交易日4時30分收盤價升297點子，止兩連跌，創1月2日以來七個半月新高，並強於今日官方中間價，全日在7.1314至7.1585之間波動。離岸人民幣兌美元(CNH)盤中更曾升破7.13關口。今日人民幣兌一美元中間價報7.1415，較上個交易日升49點子，與市場預測偏離收窄至逾130點，上個交易日報7.1464。



*今日新聞精選*



1. 中美金融工作組8月15-16日在上海舉行第五次會議。會議期間，中國人民銀行與美國財政部就在中美金融工作組框架下加強中美金融穩定合作簽署了換文，互換了金融穩定聯絡人名單，旨在出現金融壓力事件和金融機構運營風險時雙方金融管理部門能夠保持及時、暢通的聯絡渠道，減少不確定性。人行還就有關問題向美財政部提出了關切。雙方同意繼續保持溝通。



2. 中共中央總書記、國家主席習近平今天上午與到訪的越共總書記、越南國家主席蘇林舉行會談。他說，中方始終將越南作為周邊外交優先方向，支持越南堅持黨的領導，走符合本國國情的社會主義道路，深入推進革新開放和社會主義現代化事業。中方願同越方保持密切戰略溝通和高層交往，堅定相互支持，積極探討拓展共建「一帶一路」倡議和「兩廊一圈」框架對接合作，加快推進鐵路、高速公路、口岸基礎設施「硬聯通」，提升智慧海關「軟聯通」，攜手打造安全、穩定的產業鏈供應鏈。蘇林則表示，越南黨和政府將繼承阮富仲遺志，深化越中全面戰略合作夥伴關係，推進構建具有戰略意義的越中命運共同體。



3. 國務院日前發布《規範中介機構為公司公開發行股票提供服務的規定》徵求意見稿，明確中介機構的收費不能與公司股票發行上市結果掛勾，同時強調不能通過獲取上市獎勵費等方式謀取不正當利益。規定還明確，地方人民政府不得為公司上市給予獎勵。內媒《第一財經》報道，從多地了解到，目前當地暫時執行原有上市獎勵辦法，視國務院、財政部等相關政策生效後再做調整。



4. 財政部宣布將開展國債做市支持操作，操作方向為隨賣，操作券種為2024年記帳式附息（八期）及（十期）國債，操作金額各3.1億元，期限分別為5年和3年，競爭性招標時間為8月20日，8月23日起與同期國債合併上市交易。另外，財政部擬於8月29日發行2024年到期續作特別國債（一期）、（二期），分別為10年期、15年期固定利率附息債，發行面值分別為3000億元、1000億元，票面利率均為發行日前1至5個工作日中國國債收益率曲線中，同期限國債收益率算術平均值。兩期國債在全國銀行間債券市場面向境內有關銀行定向發行，中國人民銀行將面向有關銀行開展公開市場操作。發行過程不涉及社會投資者，個人投資者不能購買。



5. 現貨金價上周五首次突破每盎司2500美元大關之際，《路透》引述知情人士稱，因預期需求回升，人民銀行8月已向數家中資銀行發放新的黃金進口配額。報道指，此前兩個月，人行暫停發放配額，很大程度是因珠寶消費疲軟拖累實物需求放緩，但投資需求穩健。



6. 中證監發布2024年上半年行政執法情況綜述，上半年，查辦證券期貨違法案件489件，作出處罰決定230餘件、同比增長約22%，懲處責任主體509人（家）次、同比增長約40%，市場禁入46人、同比增長約12%，合計罰沒款金額85億餘元超過去年全年總和。



7. 昆侖萬維今日發布全球首個集成視頻大模型與3D大模型的AI短劇平台SkyReels。據介紹，SkyReels能夠通過AI一鍵生成完整劇本、分鏡、人物對白與BGM（背景音樂），支持角色形象、音色與分鏡的自定義調整，並能夠自動將內容轉換為1080P 60幀的高清視頻，單次可生成視頻長度達180秒，相比OpenAI Sora單次可生成60秒視頻、快手可靈單次可生成10秒視頻，有顯著突破，極大提高視頻的創作效率，降低創作成本。



8. 據《路透》報道，比亞迪上周六（17日）在巴基斯坦拉合爾舉行的發布會上宣布，計劃在巴基斯坦喀拉蚩興建一家汽車廠，預計2026年投入運作，並透露將通過與巴基斯坦最大私營公用事業公司Hub Power(Hubco)旗下Mega Motors的合作開始銷售三款車型。除開設車廠，比亞迪還計劃在喀拉蚩、拉合爾和伊斯蘭堡開設3家「旗艦店和體驗中心」，從2024年第四季開始銷售兩款SUV和一款轎車。比亞迪是首家進入巴基斯坦市場的主要新型電動汽車企業。(sl)