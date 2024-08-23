19/08/2024 08:45

【歐盟加稅】歐盟料本月底披露對華電動車反補貼調查終裁結果

《經濟通通訊社19日專訊》綜合媒體報道，歐盟委員會將在8月底披露對中國產電動汽車反補貼調查終裁結果，並於11月4日前做出最終裁定。中國機電產品進出口商會揚言，對於有意吸引中國車企前往投資的歐盟國家而言，「支持徵稅或將失去投資」。

歐委會針對中國產電動車反補貼調查始於2023年10月；今年7月4日，歐委會發布初裁結果，認定中國電動汽車及產業鏈受益於補貼，對歐盟電動汽車企業造成威脅。自7月5日起，歐盟對中國電動車加徵臨時反補貼關稅。其中，上汽集團(滬:600104)被指不配合調查，被徵收最高一檔37.6%稅率。有行業人士認為，歐盟很有可能將加徵關稅起點追溯到2024年3月。



*中國機電商會：或影響赴歐投資*



中國機電商會在上周五(16日)接受央視採訪時稱，歐盟給中國產電動汽車貼上補貼標簽，這可能還會影響中國企業赴歐投資建廠，因為歐盟可依據《外國補貼條例》對中國赴歐投資企業進行調查。

機電商會表示，中國電動汽車企業正密切關注歐盟反補貼調查的進展和結果，並將據此評估赴歐投資風險，作出投資決策；強調一個保持開放、公平的歐盟市場，對中國企業更具投資吸引力。(ry)