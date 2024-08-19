19/08/2024 12:03

【提振內房】長沙啟動徵集收購商品房用作保障性住房

《經濟通通訊社19日專訊》繼深圳宣布在全市範圍內收購商品房用作保障房後，內地其他一二線城市亦積極響收儲政策。今日，湖南省長沙市保障性住房建設發展有限公司發布徵集公告稱，該公司擬開展收購已建成未出售的商品房用作保障性住房工作。

根據公告內容，項目(房源)徵集範圍包括長沙市芙蓉區、天心區、岳麓區、開福區、雨花區、望城區、長沙縣、瀏陽市、寧鄉市行政區域內已建成未出售的商品房項目。

具體來看，房源需滿足四個條件：位置合適，處於交通便利、配套設施較為齊全的區位，貼近區域發展核心片區；戶型面積合適，原則上項目(房源)主力戶型面積應滿足長沙市保障性住房戶型、面積(120平方米以下)要求；生活便利，周邊交通便利，臨近地鐵口、公交站；手續齊全，擬收購項目須房源權屬清晰可交易，四證齊全，保證項目的合法合規性，滿足金融機構的貸款要求。(ry)