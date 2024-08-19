19/08/2024 09:48

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升180點子，報7.1500

《經濟通通訊社19日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1415，較上個交易日升49點子，與市場預測偏離收窄至逾130點，上個交易日報7.1464。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開180點子，報7.1500，上個交易日即期匯率收盤報7.1680。

《路透》分析，上周美國房屋數據表現欠佳，拖累美元調整，人民幣的外部壓力小幅緩解，但供需仍略有失衡，監管繼續採取有穩有放思路，近期有望實現「三價合一」。

中金公司外匯團隊周度觀點指出，預計本周人民幣兌美元中間價將繼續保持較高彈性，即期匯率貶壓或有限，若美元偏弱，人民幣有望繼續錄得小幅上漲。外部因素改善對人民幣匯率有所支撐，然而內部因素偏弱，匯率自主升值動能有限，整體走勢趨於震盪。

受累於颶風貝里爾和供過於求，上周美國公布的7月獨棟屋開工降至16個月新低，投資者重新評估美經濟數據表現以衡量美聯儲的降息意願。(sl)