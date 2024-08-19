19/08/2024 16:54

【聚焦人幣】人幣即期收升297點報7.1383，刷七個半月高

《經濟通通訊社19日專訊》日內美指走勢疲軟，日圓反彈也間接帶動人民幣走勢。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日高開高走，盤中接連收復7.15、7.14關，逼近7.13，尾盤升幅收窄，收報7.1383，較上個交易日4時30分收盤價升297點子，止兩連跌，創1月2日以來七個半月新高，並強於今日官方中間價，全日在7.1314至7.1585之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)盤中更曾升破7.13關口，現漲239點子，報7.1370，亦強於中間價。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1415，較上個交易日升49點子，與市場預測偏離收窄至逾130點，上個交易日報7.1464。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰點評認為，人民幣即期匯價與中間價差距縮小，從這個意義上講，中國央行完成了釋放人民幣貶值壓力的任務。近期美元走貶時，人民銀行並沒有引導人民幣升值，而是將退出中間價政策支持。

投資者押注美聯儲7月政策會議記錄和主席鮑威爾即將在杰克森霍爾(Jackson Hole)會議發表的講話中將出現鴿派基調。美元今日全線下跌，尤其是美元兌日圓。(sl)



