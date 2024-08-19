19/08/2024 11:16

【聚焦數據】稅務總局：7月工業企業銷售收入同比增6%

《經濟通通訊社19日專訊》國家稅務總局公布的增值稅發票數據顯示，7月工業經濟穩步恢復，工業企業銷售收入同比增長6%，比二季度增速提高1.7個百分點。

其中，新質生產力加快成長，高技術產業銷售收入同比增長13.3%。電子及通信設備製造、鐵路船舶航空設備製造、新能源車製造等戰略性新興產業銷售收入，均保持兩位數增長，分別增12.1%、14.6%、26.7%。

機械設備更新、消費品以舊換新效果顯現。全國企業採購機械設備金額同比增長8.5%，比二季度提高2.8個百分點。其中，工業、交通等重點領域採購機械設備金額同比分別增長7.2%和14.8%，較二季度增速明顯提升。消費品以舊換新政策引導居民消費潛力有序釋放，二手車銷售量同比增長20.9%，新能源汽車銷售量同比增長38.5%。家用電器及電子產品零售、家具零售同比分別增長8.5%和11.7%，較二季度增速均有所提高。

從經營主體來看，今年截至7月底，全國新辦涉稅經營主體戶數同比增長7.3%，其中領用發票、有收入申報的戶數同比增長8.5%，佔全部新辦戶的比重為67.4%，同比提高0.7個百分點。新辦外商投資涉稅經營主體戶數同比增長4.2%，其中「一帶一路」國家投資新辦戶同比增長27.7%。(sl)