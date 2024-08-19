19/08/2024 16:23

《行業數據》機構：7月中國大陸消費者歐洲及亞太免稅消費冠全球

《經濟通通訊社19日專訊》海外購物退稅服務公司Global Blue(環球藍聯)近日公布的7月免稅購物數據顯示，全球店內免稅購物銷售額增長25%，增速較第二季的41%有所放緩。

其中歐洲市場免稅購物銷售額增12%，不及第二季度的19%。按客源市場來看，中國大陸消費者貢獻最大，7月在歐洲市場的免稅消費增長33%，優於第二季度的31%。來自美國消費者的免稅消費在則同比增長15%，消費者數量同比增長20%。

7月亞太市場店內免稅購物銷售額增速則達到64%，但相比第二季的109%有所放緩，部分原因是去年同期基數強勁，以及日圓兌所有主要貨幣(尤其是兌人民幣)近期走強。從客源市場來看，來自中國大陸消費者的免稅消費同比猛漲97%，主要得益於購物者數量大漲107%；來自東北亞消費者的免稅消費則同比大漲76%，香港和台灣消費者的免稅消費同比增長60%。(sl)