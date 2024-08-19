19/08/2024 09:29

【外圍經濟】華爾街押注鮑威爾將在傑克遜霍爾年會確認減息

《經濟通通訊社19日專訊》華爾街押注，聯儲局主席鮑威爾將在傑克遜霍爾年會上確認即將減息。

Steward Partners Global Advisory財富管理執行董事總經理Eric Beiley表示，如果投資者聽到即將減息，股市將會作出積極反應。如果他們沒有聽到想要的信息，就會引發大規模拋售。

不過，紐約聯邦儲備銀行前行長Bill Dudley表示，聯儲局主席可能暗示，不再有理由實施緊縮貨幣政策，但他不認為鮑威爾會透露首次減息的幅度，特別是考慮到9月6日將公布就業報告，聯儲局下次政策會議在9月18日。

Homrich Berg投資總監Stephanie Lang則認為，鮑威爾的語氣至關重要。如果他讓市場大吃一驚且表現偏鷹，股市將會作出負面反應。(rc)