19/08/2024 10:02

【外圍經濟】鮑威爾與美國大行CEO舉行閉門會議以避免法律戰

《經濟通通訊社19日專訊》聯儲局主席鮑威爾最近出席一個有大型銀行行政總裁(CEO)參加的閉門會議，鼓勵他們與聯儲局合作，以避免資本改革計劃出現長達數年的法律戰。

知情人士透露，鮑威爾告訴包括摩根大通的Jamie Dimon和花旗集團的范潔恩在內的銀行負責人，公眾將有機會對該計劃的關鍵修訂發表意見。

分析指，雖然鮑威爾或其他聯儲局理事與頂級銀行CEO小組會面的情況並不罕見，但這次討論是鮑威爾試圖利用自己的影響力，令業界和聯儲局理事達成共識，試圖敲定方案。因2008年全球金融危機而生的這一計劃已經醞釀十多年。業界提出強烈反對，並且正在為潛在的法律訴訟做準備。(rc)