19/08/2024 11:01

【外圍經濟】德國聯合政府就明年預算案達成最終協議

《經濟通通訊社19日專訊》德國聯合政府就明年的預算案達成最終協議，將2025年預算赤字目標從170億歐元縮小至120億歐元。

經過幾個月的爭論，內閣於今年7月批准2025年預算，但對於如何縮小預計支出與收入之間的差距懸而未決。財政部當時表示，政府的目的是將缺口減少至90億歐元。財長林德納於達成最終協議後表示，120億歐元的目標比他所期望的數目大。

根據協議，德國鐵路的基礎設施部門將獲得45億歐元，取代上一版本預算草案中包含的補貼。此外，德鐵將獲得政府30億歐元貸款，可用於贖回先前在市場上發行的基礎設施債券。

德國聯邦議會將於9月第2周開始討論預算案，預算委員會將於11月14日進行最終審查，預算案預料將於年底前獲得兩院通過。(rc)