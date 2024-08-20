20/08/2024 17:30

《外圍焦點》歐元區公布消費者物價指數

《經濟通通訊社20日專訊》傑克遜霍爾全球央行年會即將開幕，投資者期待聯儲局主席鮑威爾周五（23日）發表講話，明確表達準備降息的訊息。美股昨日繼續上漲，納指與標普500均連漲8個交易日。納指上漲245.05點或1.4%，報17876.77點。標普500上漲54點或1%，報5608.25點。道指上漲236.77點或0.6%，報40896.53點。港股方面，恒生指數收市報17511，跌58點或0.3%，成交745億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:00pm，土耳其央行舉行月度貨幣政策委員會會議，並宣布利率決定。21日凌晨1:35am，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克在該行舉辦的論壇上參加爐邊談話。2:45am，美聯儲金融監管副主席巴爾參加一個「網絡安全」討論。

數據方面，今日5:00pm，歐元區公布7月消費者物價指數，月率料維持不變，年率升幅料維持於2.5%。(wa)