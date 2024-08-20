20/08/2024 07:50

《國金頭條》市場屏息以待全球央行年會，納指與標普連漲8日

《經濟通通訊社20日專訊》傑克遜霍爾全球央行年會即將開幕，投資者期待聯儲局主席鮑威爾周五（23日）發表講話，明確表達準備降息的訊息。美股周一（19日）繼續上漲，納指與標普500均連漲8個工作日。

納指上漲245.05點，或1.4%，報17876.77點。標普500上漲54點，或1%，報5608.25點。道指上漲236.77點，或0.6%，報40896.53點。納指和標普齊齊刷新2024年最長連漲紀錄。

華爾街分析指，金融市場高度關注聯儲局的政策轉向點，但聯儲局面臨著通脹和就業的雙重風險，未來幾個月進一步降息的步伐存在很多不確定性。摩根士丹利策略師Michael Wilson表示， 9月首周發布的8月關鍵就業報告，是對市場的真正考驗，如果又是一份疲弱的報告，可能會導致對經濟增長的擔憂重現。



*美匯指數跌至101.89*



面對降息押注上升，美元續處於7個月低位，美匯指數跌0.56%，至101.89，盤中觸及101.85，為年內最低。美元兌日圓一度下跌1.7%，至145.19，隨後在146.6附近企穩。

歐元兌美元一度上漲0.5%，至年內新高1.1086。美元兌瑞郎一度下跌0.5%，至0.8616，為8月8日以來最低。英鎊兌美元漲0.4%，至1.299，為連續第3個交易日上漲，技術上有試探7月高點的空間。澳元兌美元漲0.9%，至0.6731，接近一個月高點。

投資者獲利了結，金價自紀錄高位小幅回落。現貨金跌0.2%，收每盎司2501.74美元。紐約期金跌0.1%，收每盎司2541.3美元。



*油價創逾兩周最大跌幅*



油價創逾兩周最大跌幅，中國需求前景低迷蓋過了中東地緣政治緊張局勢的影響。紐約期油大跌2.28美元，或3%，結算價報每桶74.37美元。布蘭特期油下跌2.02美元，結算價報每桶77.66美元。(jf)