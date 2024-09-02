20/08/2024 08:00

【內房困局】富力地產繼兆晞另一全資附屬富力香港再遭清盤呈請

《經濟通通訊社20日專訊》富力地產(02777)繼全資附屬兆晞上月收到就尚未償還融資協議下的貸款清盤呈請並於9月25日在高等法院審理後，公司另一全資附屬公司富力地產（香港）作為上述融資協議下的擔保人之一，亦收到了呈請人在高等法院提交之清盤呈請，有關呈請將於10月30日在高等法院審理。

富力認為，對兆晞之呈請及對富力香港之呈請皆不代表兆晞、富力香港或公司其他持份者的利益。呈請人僅為該貸款之其中一名貸款人，只持有該貸款尚未償還總金額（包括本金及應付利息）約6.1366億美元的18%，而且有關貸款已有足夠的抵押品，其中包括國內68間酒店及一幢寫字樓的間接股權，有擔保債權人可以行使其權利強制執行抵押品，而不是申請附屬公司清盤。

富力強調，任何此類申請清盤的嘗試都會損害價值，並會減少債權人可收回的追討。公司正就上述呈請尋求法律意見，並將採取一切必要行動保護其合法權利，並聘請盛德律師事務所擔任法律顧問，以制定集團境外債務的整體負債管理方案；集團同時正與顧問探討全面可行的解決方案，以保障所有持份者利益，並確保集團未來的長遠發展。(eh)