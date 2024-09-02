20/08/2024 09:03

【內房困局】佳兆業：逾34%債權人支持境外債務重組

《經濟通通訊社20日專訊》佳兆業集團(01638)公布，公司與債權人小組今日訂立重組支持協議，有關債權分別佔佳兆業範圍內債務未償還本金總額的34%以上，及瑞景範圍內債務未償還本金總額的36%以上。

計劃債權人的重組代價將包括六檔以美元計價的優先票據，其將根據該等佳兆業計劃債權人有權索償額或瑞景計劃債權人有權索償額在每個計劃下按比例分配予各計劃債權人；至於八檔以美元計價的強制可轉換債券，其將根據該等佳兆業計劃債權人有權索償額或瑞景計劃債權人有權索償額，按比例分配予各計劃債權人。

擬進行重組旨在本公司提供長期恢復空間，以保持業務穩定；提供足夠的財務靈活性，以實現可持續的資本結構及提升資產淨值；及保護所有利益相關方的權利及權益，並為所有利益相關方爭取價值最大化。公司促請未簽署重組支持協議的所有佳兆業範圍內債務持有人，以及瑞景範圍內債務持有人盡快加入重組支持協議。(eh)