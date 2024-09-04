20/08/2024 09:37

【美國大選】賀錦麗黨代會前先赴戰場州，傳欲將公司稅加至28%

《經濟通通訊社20日專訊》一連四日的美國民主黨全國代表大會，當地時間周一（19日）在芝加哥拉開序幕。民主黨總統參選人賀錦麗赴會前，先於周日（18日）前往戰場州賓夕法尼亞州造勢。其共和黨對手特朗普則前往美墨邊境，主打反非法移民政策。

賀錦麗訪問賓夕法尼亞州時，把矛頭指向特朗普，稱「任何熱衷於摧殘他人的傢伙都是懦夫」。NBC新聞則引述民主黨競選團隊稱，賀錦麗將在黨代會呼籲將美國公司稅率上調至28%。



*特朗普訪美墨邊境攻賀錦麗弱點*



特朗普亦行程滿檔，他將訪問美墨邊境四個關鍵搖擺州，並接受一系列採訪和出席新聞發布會，並聚焦在經濟、移民和犯罪問題，希望凸顯賀錦麗的弱點。

根據《華盛頓郵報》和ABC新聞網周日公布的民調，賀錦麗以49%比45%領先特朗普。但調查亦顯示，特朗普在經濟問題上的得分領先賀錦麗9個百分點。特朗普競選團隊稱，特朗普和拍檔萬斯將向各搖擺州的選民傳達「美國優先」的信息。(jf)