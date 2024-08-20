20/08/2024 13:50

【國際要聞】日本自民黨下月27日選黨魁，石破與小泉呼聲最高

《經濟通通訊社20日專訊》日本自民黨選舉委員確定，在下月12日啟動黨魁選舉，27日舉行投票。最新民調顯示，在無黨派受訪者中，排名靠前的依次為前防衛相石破茂(23.2%)、前環境相小泉進次郎(17.9%)、女外相上川陽子(10.1%)。

由於岸田文雄宣布不會參選，新黨魁將接任首相。目前，前經濟安全保障擔當相小林鷹之已於周一（19日）率先宣布參選，上述各人亦表示有意加入角逐。

按受訪者年齡組別來看，前首相小泉純一郎之子小泉進次郎，在30歲以下受訪者中最受歡迎，達29.6%，緊隨其後是數字相河野太郎(13.4%)，和石破茂(11.9%)。

石破在中年（40至59歲）和老年（60歲以上）選民中位列第一。從性別來看，男性排在前三的是石破(27.1%)、小泉(16.6%)、經濟安全保障擔當相高市早苗(12.7%)。女性排在前三的是石破(23.4%)、小泉(22.3%)、上川陽子(10.3%)。(jf)