20/08/2024 14:03

【外圍經濟】傳蘋果公司今年將首次在印度生產Pro系列手機

《經濟通通訊社20日專訊》蘋果公司今年將首次在印度生產高價機型iPhone16 Pro和Pro Max，被視為蘋果公司和印度製造業的里程碑。

外電引述知情人士透露，主要合作夥伴富士康，將在今年秋季新款手機上市後幾周內，開始在印度組裝Pro系列手機。該公司已開始在泰米爾納德邦工廠，對數千名工人培訓，以盡可能早日開始投入生產。

蘋果絕大多數iPhone仍在中國生產，但正逐步向中國以外的地方拓展，以降低中美緊張關係的風險。截至2024年3月的財年，蘋果在印度組裝的iPhone達到140億美元，約佔其全球生產的14%。

知情人士稱，蘋果在印度的其他合作夥伴，包括和碩的印度子公司和塔塔集團，也可能很快開始生產Pro機型。高端機型通常電池更大、攝像頭更好，以及鈦制機身，需要更專業的生產線。(jf)