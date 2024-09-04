20/08/2024 16:16

【美國大選】拜登在民主黨大會發表演講，老淚縱橫為賀錦麗站台

《經濟通通訊社20日專訊》美國總統拜登在芝加哥民主黨代表大會開幕式上發表講話，早前被逼宮放棄競選連任的他在台上擦拭眼淚說，他領導的美國政府成功地團結了歐洲，還避免了在技術上落後於中國。

拜登演講時獲得台下熱烈鼓掌，他向群眾揮手，並指共和黨總統候選人特朗普是「失敗者」。在加沙問題上他表示：「那些走上街頭的抗議者，他們是有道理的。有很多無辜的人被殺害，雙方皆然。」「我將繼續努力，讓人質回家，並結束加沙的戰爭。」

在烏克蘭問題上他表示，即使賀錦麗在11月勝選，也不會向俄總統普京屈服。他說：「我從未屈服過，並向大家承諾賀錦麗也永遠不會。」

另據美國國家情報總監辦公室證實，賀錦麗和特朗普競選團隊的社交平台通訊，均受到懷疑來自伊朗的黑客攻擊，影響美國選情。(jf)