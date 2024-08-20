20/08/2024 14:03

【外圍經濟】全球市場反彈提振沙特阿拉伯財富基金回報

《經濟通通訊社20日專訊》沙特阿拉伯主權財富基金表示，去年的回報率在當地投資和國際投資組合收益的推動下有所上升。

根據周一(19日)發布的年度報告，公共投資基金(PIF)自2017年以來的年化回報率升至8.7%，而去年同期為8%。去年全球市場的反彈提振了回報，標普500指數2023年回報率達24%。

此外，由於沙特阿拉伯王國於2023年將沙特阿美4%的股份(價值超過700億美元)轉讓給PIF 的子公司，該基金管理的資產截至去年底已增至7600億美元。

截至2023年底，國際資產佔總持有量的五分之一，即5860億沙特阿拉伯里亞爾(1561.71億美元)，金額較去年同期增加逾14%。(rc)