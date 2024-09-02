20/08/2024 15:23

【內房困局】據報遠洋集團債權人提議修訂債務重組計劃

《經濟通通訊社20日專訊》據《彭博》報道引述知情人士指，遠洋集團(03377)清盤聆訊即將於下個月舉行之際，一個關鍵債權人團體針對其重組計劃提出「反提案」提議修訂債務重組計劃，包括為所有債券持有人增加現金選項、降低折價率以及提高利率。

知情人士稱，「反提案」尋求將剩餘銀行信貸重組為兩筆新貸款。一筆是8年期、無折價；一筆是5年期；允許持有人將每100美元債務換成85美元貸款。兩筆貸款利率均為4%。

與此同時，債券持有人可以獲得面值持平的8年期新債券，或將每100美元現有債券轉換為60美元的5年期新債券，利率同樣為4%。另有一個選項是強制可轉換債券。

不過，一位知情人士稱，該公司認為特設債權人小組提的條件超出了其滿足能力，不太可能被採納。

公告指，遠洋計劃重組約56億美元的離岸債務(包括債券和貸款)，如果債權人不晚於8月22日同意該計劃，他們將獲得一筆同意費，債權人團體稱當時反對該計劃。公司在7月表示，其將把約56億美元的總本金重組為22億美元的新債券，利率為3%；剩餘債務將轉換為強制可換股債券或新的永續證券。(rh)