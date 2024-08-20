20/08/2024 16:32

《本港經濟》7月CPI升2.5%高於預期，去年11月以來最高

《經濟通通訊社20日專訊》政府統計處公布，今年7月份整體消費物價按年上升2.5%，比6月升1.5%及市場預估升1.6%高，並錄得去年11月以來最大升幅。今年7月份的升幅較大主要是由於差餉寬減於6月份結束。



*基本通脹率1.2%*



剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在7月份的按年升幅(即基本通脹率)為1.2%，亦較6月升1%有所擴大。按年升幅擴大主要是由於進出香港交通費用上升，以及電力費用跌幅收窄所致。

以今年首七個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.7%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則為1%。



*政府料通脹短期內維持輕微*



政府發言人表示，7月基本消費物價通脹仍然處於輕微水平。外出用膳及外賣的價格繼續錄得較快的按年升幅，而基本食品價格輕微增長。能源相關項目的價格繼續明顯下跌。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

發言人稱，展望將來，整體而言通脹在短期內應會維持輕微。本地的成本或會因香港經濟繼續增長而面對一些溫和上升壓力。外圍價格壓力應會繼續呈大致放緩的趨勢，儘管地緣政治緊張局勢可能會帶來不確定性。政府會繼續留意情況。



*7月煙酒價格升兩成，衣履價格微跌*



在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年7月份錄得按年升幅的類別為煙酒(上升22.1%）、住屋（上升3.3%）、交通（上升2.7%）、外出用膳及外賣（上升2.7%）、雜項服務（上升2.7%）、電力、燃氣及水（上升2.3%）。另一方面，綜合消費物價指數在同期錄得按年跌幅的類別為衣履（下跌1.2%），以及耐用物品（下跌0.9%）。(cl)