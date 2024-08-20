20/08/2024 19:35

《再戰明天》日本公布進出口數據，恒地小米港交所公布業績

《經濟通通訊社20日專訊》日本公布進出口數據，及恒地小米港交所公布業績，料為周三(21日)市場焦點。

各國重要經濟活動方面，周三本港時間8:00pm，瑞典央行第一副總裁布雷曼訪問瑞典銀行，討論經濟形勢和當前貨幣政策。



*石藥吉利藥明生物公布業績*



數據方面，周三7:50am（本港時間．下同），日本公布7月出口，年率升幅料由5.4%擴大至11.5%；7月進口年率升幅料由3.2%擴大至14.6%；7月貿易收支料由2240億日圓跌至負3500億日圓。

在本港，明日公布業績的公司有:石藥集團(01093)、恒地(00012)、吉利汽車(00175)、小米(01810)、藥明生物(02269)、港交所(00388)等。(wa)