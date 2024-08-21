20/08/2024 17:03

【企業盈喜】GHW INTL料上半年純利升300%

《經濟通通訊社20日專訊》GHW INTL(09933)發盈喜，料今年上半年純利約400萬元(人民幣．下同)，較去年同期純利約100萬元升300%。

公司認為，純利增加主因精細化學品分部的自製產品(包括異辛酸、腰果酚及硫酸二乙酯)產生的毛利增加而毛利增加，部分被期內美元兌人民幣貶值，導致匯兌收益淨額減少，致使其他收益減少；運輸及物流成本大幅增加，導致銷售及分銷開支增加，此與期內銷量增加一致；及對潛在擴張計劃開展可行性研究及進行現場訪問的交通費用及顧問費增加，以及香港辦公室擴建導致租金及其他辦公開支增加，導致行政開支增加所抵銷。(rh)