20/08/2024 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.50893 -8.226 一周 3.7381 -3.845 兩周 3.96691 -1.416 一個月 4.07452 -1.006 兩個月 4.25494 -1.375 三個月 4.29155 -1.613 六個月 4.30899 -2.125 一年 4.40405 -0.946

《經濟通通訊社20日專訊》港元拆息今日全線下跌，但隔夜息再跌8基點至3.50893厘，續創5月7日以來新低，而與樓按相關的一個月拆息亦三連跌，報4.07452厘，見一周低位。反映銀行資金成本的三個月拆息中止兩連升，報4.29155厘，六個月及一年期拆息分別微跌至4.30899厘和4.40405厘。港元匯價今早最高報7.7858兌1美元，為8月8日以來最高，最新報7.7897，較前收市價跌0.015%。美國聯儲局主席鮑威爾將於周五在傑克森霍爾全球央行年會上發表主題演講。市場觀望他當天就聯儲局9月議息決策有較明確表態。根據利率期貨市場數據，交易商預料聯儲局9月減息0.25厘的概率是77%，減息0.5厘機會為23%。(cl)資料來源：香港銀行公會