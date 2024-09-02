20/08/2024 16:52

【提振內房】中國據報考慮允許專項債用於支持地方政府收儲

《經濟通通訊社20日專訊》據《彭博》引述知情人士透露，中國當局正考慮為地方政府收購存量房提供新的融資渠道。新方案將允許地方政府利用未來專項債籌集的資金，用於收購存量待售住房。

報道稱，繼5月出台政策組合拳後，監管正進一步尋求新措施以穩定房地產市場。目前地方專項債資金主要用於基建項目，知情人表示，中央政府考慮允許專項債用於支持收儲，以加快消化存量房。截至8月，今年3.9萬億元(人民幣．下同)的新增專項債額度發行已過半，暫不清楚如果方案獲批，剩餘專項債額度中有多少將被用於收儲存量房。

《彭博》指出，拓寬地方政府專項債使用範圍，凸顯決策層希望盡快扭轉房地產困局的迫切性，不過，計劃恐將面臨障礙。據彭博行業研究，現有的5800億元房地產救市資金中，只動用了約8%，其中包括人行5月設立的3000億元保障型住房再貸款。究其原因，是收儲存量房作保障性住房的預期回報，低於許多地方政府借款人的融資成本。(ry)