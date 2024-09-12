20/08/2024 09:09

【ＰｗＣ】普華永道捲恒大造假調查初稿近尾，據報字眼嚴厲

《經濟通通訊社20日專訊》早前陷入恒大造假醜聞的普華永道（PwC，港稱羅兵咸永道），據報內地已接近完成相關調查，相關處罰通告初稿字眼相當嚴厲，以反映嚴重性，結果料很快出爐。

據《星島日報》引述消息人士稱，普華永道已接受內地監管機構的處罰，惟正就通告上部分敏感字眼進行交涉，願以接受增加處罰為代價，希望可替換或刪除相關敏感字眼，以減低可能受到的負面影響。

監管人士表示，如通告用字嚴厲，預期普華永道聲譽或進一步受損，最嚴重情況可能是「四大」國際會計事務所將變「三大」。



*中行擬改聘安永*



而繼多間內地上市公司跟普華永道解約後，中國銀行(03988)(滬:601988)最新公告，擬聘用安永華明會計師事務所和安永會計師事務所分別擔任2024年度國內和國際審計師，替代原聘任的普華永道中天會計師事務所和羅兵咸永道會計師事務所。(jy)